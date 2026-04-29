Polizei entdeckt synthetische Drogen bei Kontrolle auf der A9 nahe Berg
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei entdeckt synthetische Drogen bei Kontrolle auf der A9 nahe Berg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag haben Beamte der Grenzpolizeigruppe Hof auf der A9 in der Nähe von Berg bei einer Kontrolle eines polnischen Pkws kleinere Mengen synthetischer Drogen entdeckt. Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen, nachdem die Stoffe als synthetische Rauschmittel identifiziert wurden.

Polnischer Pkw unter Verdacht

Eine Fahndungsstreife stoppte den Opel mit polnischer Zulassung am Nachmittag auf der Rastanlage Frankenwald Ost. Bei der Durchsuchung des 39-jährigen polnischen Fahrers entdeckten die Grenzpolizisten eine kristalline Substanz, die in Alufolie verpackt war. Auch im Rucksack des Mannes fanden die Ermittler eine weitere Menge des verdächtigen Stoffes. Ein erster Test wies bereits auf synthetisches Rauschgift hin, was später durch eine Analyse der Kriminalpolizei Hof bestätigt wurde.

Weiterfahrt unterbunden

Zusätzlich stellten die Beamten Hinweise auf eine mögliche Fahrt unter Drogeneinfluss fest. Daher wurde die Weiterfahrt des 39-Jährigen untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Zoo Augsburg

Umbruch im Zoo Augsburg: Mit Philipp Wagner startet eine neue Ära

0
Nach fast 24 Jahren an der Spitze des Zoo...
News

Polizeibericht Augsburg vom 30.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute