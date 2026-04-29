Polizei entdeckt synthetische Drogen bei Kontrolle auf der A9 nahe Berg

Am Dienstag haben Beamte der Grenzpolizeigruppe Hof auf der A9 in der Nähe von Berg bei einer Kontrolle eines polnischen Pkws kleinere Mengen synthetischer Drogen entdeckt. Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen, nachdem die Stoffe als synthetische Rauschmittel identifiziert wurden.

Polnischer Pkw unter Verdacht

Eine Fahndungsstreife stoppte den Opel mit polnischer Zulassung am Nachmittag auf der Rastanlage Frankenwald Ost. Bei der Durchsuchung des 39-jährigen polnischen Fahrers entdeckten die Grenzpolizisten eine kristalline Substanz, die in Alufolie verpackt war. Auch im Rucksack des Mannes fanden die Ermittler eine weitere Menge des verdächtigen Stoffes. Ein erster Test wies bereits auf synthetisches Rauschgift hin, was später durch eine Analyse der Kriminalpolizei Hof bestätigt wurde.

Weiterfahrt unterbunden

Zusätzlich stellten die Beamten Hinweise auf eine mögliche Fahrt unter Drogeneinfluss fest. Daher wurde die Weiterfahrt des 39-Jährigen untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.