Polizei Kempten bietet 2026 kostenfreie Pedelec-Sicherheitstrainings für Senioren an
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Polizei Kempten bietet 2026 kostenfreie Pedelec-Sicherheitstrainings für Senioren an

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

KEMPTEN. Die Polizeiinspektion Kempten bietet im Jahr 2026 kostenfreie Fahrsicherheitstrainings speziell für Seniorinnen und Senioren mit Pedelecs an. Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und von den Vorteilen zu profitieren.

Inhalte im Überblick

Fahrsicherheitstraining für mehr Sicherheit

Die Kurse richten sich gezielt an ältere Menschen, die ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem E-Bike durch fachliche Anleitung und praktische Übungen verbessern möchten. Voraussetzung für die Teilnahme sind erste Erfahrungen mit dem Pedelec. Teilnehmer sollten ihr eigenes E-Bike, einen Helm und bei Bedarf ein Getränk mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Details zum nächsten Training

Das nächste Training findet am Donnerstag, den 18. Juni 2026, von 14:00 bis 17:00 Uhr auf dem städtischen Verkehrsübungsplatz am Adenauerring 12 in 87439 Kempten (Allgäu) statt.

Anmeldung und weitere Informationen

Details zur Anmeldung und weitere Termine können dem Plakat entnommen werden. Die Polizeiinspektion Kempten freut sich auf zahlreiche Teilnehmende und den persönlichen Austausch.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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