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Polizei nennt weitere Details nach tödlichem Unfall auf B470

Polizei nennt weitere Details nach tödlichem Unfall auf B470
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DTS Nachrichtenagentur
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Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 470 bei Dietersheim hat die Polizei weitere Details genannt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, handelt es sich bei den Toten um eine 73-jährige Autofahrerin und zwei 69-jährige Frauen, die ebenfalls in dem Fahrzeug saßen.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bei dem Unfall war ein 36 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Sonntag gegen 21:30 Uhr auf die Gegenfahrspur geraten und dort frontal mit dem Opel der Frauen kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn geschleudert und blieben in den angrenzenden Feldern liegen. Der Mercedes-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Die Polizeiinspektion Neustadt führte die Unfallaufnahme durch und wurde dabei von Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützt. Die B 470 war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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