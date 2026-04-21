Polizei Niederbayern warnt vor steigenden Kraftstoffdiebstählen: Mehr als 50 Fälle in drei Monaten

In Niederbayern häufen sich die Diebstähle von Kraftstoffen aus Fahrzeugen. Das Polizeipräsidium Niederbayern ruft daher zur Vorsicht auf und bittet die Bevölkerung, auffällige Beobachtungen umgehend zu melden.

Deutlicher Anstieg der Kraftstoffdiebstähle

In den letzten drei Monaten verzeichnete das Polizeipräsidium Niederbayern über 50 Fälle von Kraftstoffdiebstählen, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Bis Mitte April 2026 wurden mehrere Vorfälle registriert, bei denen Unbekannte Diesel aus Fahrzeugen gestohlen haben.

Aktuelle Fälle in Niederbayern

Zwischen dem 16. und 20. April 2026 pumpten Diebe an der Baustelle der BAB A 94 bei Pocking mehrere hundert Liter Diesel aus abgestellten Lkw ab, nachdem die Tanks aufgebrochen wurden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, wo Diebe am vergangenen Sonntag über 800 Liter Diesel aus einem Tank auf einem landwirtschaftlichen Anwesen entwendeten. In Hunding, Landkreis Deggendorf, wurden letzten Dienstag etwa 160 Liter Diesel aus einem Bagger und einem Lkw gestohlen, auch hier wurden die Tankdeckel aufgebrochen.

Polizeiermittlungen und Verdachtsfälle

Anfang April wurden Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau auf einen BMW aus Rumänien aufmerksam. Im Fahrzeug fanden sie mehrere Kanister mit rund 130 Liter Diesel sowie einen Schlauch zum Abpumpen von Kraftstoffen. Ebenfalls Anfang April wurde in Tiefenbach, Landkreis Passau, ein 35-jähriger Deutscher von der Polizei erwischt, als er Diesel aus einem abgestellten Radlader abzupumpen versuchte. Er hatte mehrere Kanister und beabsichtigte, sein Fahrzeug zu betanken.

Um die Bevölkerung zu schützen und weitere Diebstähle zu verhindern, rät das Polizeipräsidium Niederbayern zur erhöhten Wachsamkeit und zum sofortigen Melden verdächtiger Aktivitäten.