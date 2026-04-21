Überfall auf Juwelier in Herzogenaurach: Ein Täter festgenommen, zweiter flüchtig – Zeugen gesucht

HERZOGENAURACH – Am Dienstagvormittag (21.04.2026) wurde ein Juwelier in Herzogenaurach von zwei maskierten Männern überfallen. Die Polizei konnte einen 31-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der zweite Täter ist weiterhin flüchtig. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugenhinweisen.

Überfall auf Juwelier – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Gegen 10:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei maskierte Männer, die den Juwelier in der Hauptstraße betraten. Nach ersten Erkenntnissen setzten die Täter Pfefferspray gegen zwei Angestellte ein und entkamen mit Bargeld und Schmuck.

Großfahndung nach flüchtigem Täter ohne Erfolg

Die Polizeiinspektion Herzogenaurach startete sofort eine groß angelegte Fahndung nach dem zweiten Täter, der in Richtung „An der Schütt“ flüchtete. Trotz Unterstützung durch Streifen benachbarter Dienststellen, einem Diensthundeführer und einem Hubschrauber, blieb der zweite Verdächtige bisher unauffindbar.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Der flüchtige Täter wird als schlank beschrieben, bekleidet mit schwarzer Kleidung, schwarzen Turnschuhen mit weißen Seitenapplikationen und Streifen an der Sohle sowie einer schwarzen Maskierung. Die beiden Angestellten erlitten leichte Verletzungen durch das Pfefferspray und wurden im Krankenhaus behandelt. Der Wert der gestohlenen Beute steht noch nicht fest.

Der festgenommene 31-jährige Litauer wurde widerstandslos in der Nähe des Tatorts gefasst. Bei ihm wurden Pfefferspray und Diebesgut gefunden. Er befindet sich nun auf der Polizeidienststelle, wo erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt wurden. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Haftantrag gestellt.

Die Kriminalpolizei Erlangen führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im Bereich des Juweliers verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder Informationen zum Überfall und dem zweiten Täter geben können, werden gebeten, sich umgehend an die Polizei zu wenden. Ein Hinweistelefon ist unter der Nummer 0911 2112 – 3333 eingerichtet. Auch Personen mit relevanten Videoaufnahmen oder Fotos werden gebeten, diese der Polizei zukommen zu lassen.