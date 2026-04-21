Geladene Waffe in Auto bei Kontrolle in Mittenwald entdeckt: Zwei Italiener in U-Haft
Bundespolizei München
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Geladene Waffe in Auto bei Kontrolle in Mittenwald entdeckt: Zwei Italiener in U-Haft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In einer grenzpolizeilichen Kontrolle auf der B2 bei Mittenwald wurde am Montag (20. April) in einem Fahrzeug mit italienischem Kennzeichen eine geladene Pistole entdeckt. Die Bundespolizei nahm die beiden Fahrzeuginsassen in Untersuchungshaft, da diese keine Angaben zur Herkunft der Waffe machen konnten oder wollten.

Kontrolle führt zu Waffensicherung

Die Beamten fanden die zugriffs- und schussbereite Pistole unter dem Beifahrersitz des Fahrzeugs bei einer routinemäßigen Durchsuchung. Das Magazin war bereits in die Waffe eingeführt, jedoch hatten weder der 37-jährige Fahrer noch der 41-jährige Beifahrer eine Berechtigung zum Besitz oder Führen der Pistole.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Die Bundespolizei Garmisch-Partenkirchen leitet die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wurden die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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