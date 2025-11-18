Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Am Montag (17.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Derchinger Straße Ecke Aindlinger Straße.

Gegen 06.45 Uhr fuhr ein VW-Fahrer die Aindlinger Straße stadteinwärts und wollte hierbei einen Fahrradfahrer abbiegen lassen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Ein bislang unbekannter Kleintransporter-Fahrer, der hinter dem Auto fuhr, übersah dies offenbar und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Kleintransporter-Fahrer in Richtung Aindlinger Straße.

Die bislang unbekannte Person, war nach derzeitigen Erkenntnissen, mit einem Kleintransporter in weiß/creme unterwegs. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag (17.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Neuburger Straße.

Gegen 19.00 Uhr versuchte ein 61-jähriger Mann mit seinem Mazda aus einer Parklücke rückwärts auszuparken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der dort geparkt war.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mazda-Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 61-Jährigen.

Der 61-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriegshaber –Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Fahrrads

Am Samstag (15.11.2025) kam es zum Diebstahl eines Mountainbikes in der Bärenstraße.

Im Zeitraum von 19.30 Uhr und 23.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mountainbike der Marke Ghost Typ Nirvana Universal. Es entstand ein Beuteschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Innenstadt – Polizei kontrolliert den Verkehr in der Augsburger Innenstadt

Zwischen dem 14.11.2025 und 16.11.2025 führte die Verkehrspolizei Augsburg mehrere Kontrollstellen im Innenstadtbereich durch.

Hierbei stoppten die Einsatzkräfte insgesamt acht Personen, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Hier verliefen die Drogenschnelltests positiv, sodass die Einsatzkräfte Blutentnahmen veranlassten und die Weiterfahrt unterbanden.

Darüber hinaus stoppten die Beamten auch zwei Autofahrer, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Der Atemalkoholtest ergab hier jeweils einen Wert zwischen 0,6 und einem Promille. Auch hier veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt hier nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Region

A8 / AS Adelsried / FR München – Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall