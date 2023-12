Presse Augsburg-Geschenktipp | Dorfromantik – Das Brettspiel *Spiel des Jahres 2023

Anzeige | Plätschernde Flüsse, rauschende Wälder, sich im Wind wiegende Weizenfelder und hier und da ein schnuckeliges, kleines Örtchen, das beliebte Videospiel Dorfromantik gibt es nun als Brettspiel. 2023 wurde es zum Spiel des Jahres gewählt.

Das beliebte Videospiel Dorfromantik hat seit dem Early Access im März 2021 die Gaming Community begeistert und bereits mehrere namhafte Preise gewonnen. Nun haben Michael Palm und Lukas Zach das Aufbaustrategie- und Puzzlespiel in ein Familienspiel für Groß und Klein umgewandelt – Dorfromantik – Das Brettspiel.

In diesem Spiel legen bis zu sechs Spieler gemeinsam sechseckige Plättchen zu einer wunderschönen Landschaft zusammen. Ihr Ziel ist es, die Aufträge der Bevölkerung zu erfüllen, gleichzeitig lange Gleise und Flüsse zu bauen und die Fahnen in abgeschlossenen Gebieten zu berücksichtigen, um Punkte zu sammeln. Je besser die Spieler dies schaffen, desto mehr Punkte können sie am Ende erreichen.

Im Laufe der wiederholbaren Kampagne können mit den erzielten Punkten neue Plättchen freigeschaltet werden, die in verschlossenen Schachteln versteckt sind. Diese bieten den Spielern neue zusätzliche Aufgaben und ermöglichen es ihnen, ihren Highscore immer weiter zu verbessern.

Am 16. Juli 2023 wurde Dorfromantik – Das Brettspiel von der Jury Spiel des Jahres zum Spiel des Jahres 2023 gekürt.

Dorfromantik ist ein Spiel für die gesamte Familie für 1 bis 6 Spielende ab 8 Jahren. Schenken Sie ihren liebsten gemeinsame unterhaltsame Zeit.

