Schauspieler Mario Adorf gestorben
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Schauspieler Mario Adorf gestorben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Schauspieler Mario Adorf ist tot. Er starb am Mittwoch nach kurzer Krankheit im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris, wie die „Bild“ unter Berufung auf sein Management berichtet.

Mario Adorf am 09.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

Adorf war in seiner mehrere Jahrzehnte andauernden Karriere nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Hörbuch- und Hörspielsprecher, Synchronsprecher sowie Autor tätig. Nach Anfängen auf der Bühne feierte er im Jahr 1957 seinen Durchbruch mit dem Kriminalfilm „Nachts, wenn der Teufel kam“. 1963 spielte er den Bösewicht im ersten Teil der „Winnetou“-Trilogie. Es folgten in den kommenden Dekaden zahlreiche weitere Hauptrollen, zunächst vor allem als Antagonist, später oft auch als Patriarch.

Erfolge feierte Adorf auch im internationalen Kino, unter anderem in Italien. Er stand bis ins hohe Alter vor der Kamera, unter anderem spielte er 2018 noch Karl Marx in dem Doku-Drama „Karl Marx – der deutsche Prophet“.

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