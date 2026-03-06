Schwerer Unfall auf A6 bei Lichtenau: Pkw-Fahrer kollidiert mit Lkw, Autobahn zeitweise gesperrt

Am Freitagabend, den 6. März 2026, kam es auf der Autobahn A6 bei Lichtenau im Landkreis Ansbach in Richtung Nürnberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw erlitt dabei schwere Verletzungen, und die Autobahn musste zeitweise vollständig gesperrt werden.

Pkw-Fahrer kollidiert mit Sattelzug

Gegen 17:45 Uhr war ein 19-jähriger deutscher Fahrer mit seinem Pkw auf der A6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe von Lichtenau wechselte ein 50-jähriger ukrainischer Fahrer einer Sattelzugmaschine von der rechten auf die linke Fahrspur, vermutlich um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. An dieser Stelle der Autobahn besteht jedoch ein Überholverbot für Lkw.

Der 19-Jährige prallte daraufhin mit seinem Fahrzeug in das Heck der Sattelzugmaschine und kam neben der Autobahn zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus seinem Wagen. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt.

Vollsperrung und Unfallaufnahme

Während der Rettungsmaßnahmen sowie der anschließenden Unfallaufnahme musste die A6 in Richtung Nürnberg zeitweise vollständig gesperrt werden. Zwischenzeitlich konnte die linke Spur wieder freigegeben werden.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ansbach sind vor Ort und nehmen den Unfall auf. (Stand: 20:10 Uhr)

Erstellt durch: Michael Sebald