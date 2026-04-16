Schwerer Unfall auf B289: Fußgänger lebensgefährlich verletzt, Lastwagenfahrer unter Schock

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße B289 bei Marktleugast ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Lastwagen, gesteuert von einem 47-jährigen Fahrer, erfasste den Mann. Der Vorfall fand nahe der Ortschaft Sauerhof statt.

Ermittlungen nach Unfall auf der B289

Gegen 16.50 Uhr war der Lastwagenfahrer, ein kroatischer Staatsbürger, auf dem Weg von Münchberg nach Marktleugast. Während der Fahrt erfasste er den 63-jährigen Fußgänger aus dem Landkreis Kulmbach. Der Fußgänger erlitt schwerste Verletzungen und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und erhielt Hilfe von den Rettungskräften.

Staatsanwaltschaft ordnet Gutachter an

Um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft Bayreuth die Unterstützung durch einen Gutachter an. Dieser soll zusammen mit den Beamten der Polizei Stadtsteinach die Unfallaufnahme durchführen.