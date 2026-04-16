Trump verkündet zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und Libanon
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Trump verkündet zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und Libanon

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine zehntägige Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon verkündet.

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Waffenruhe sei das Ergebnis eines Gesprächs, das er mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem Ministerpräsidenten von Israel, Benjamin Netanjahu, geführt habe, schrieb Trump auf seiner persönlichen Plattform. Die Feuerpause soll um 23 Uhr deutscher Zeit beginnen.

“Am Dienstag trafen sich die beiden Länder zum ersten Mal seit 34 Jahren hier in Washington, D.C., zusammen mit unserem großartigen Außenminister Marco Rubio”, so Trump. “Ich habe Vizepräsident JD Vance und Außenminister Rubio zusammen mit dem Vorsitzende des Generalstabs der Vereinigten Staaten, Dan Raizin` Caine, angewiesen, mit Israel und dem Libanon zusammenzuarbeiten, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen.”

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