Schwerer Unfall auf B308 bei Scheidegg: PKW kollidiert frontal mit Motorroller, zwei Verletzte und Straßensperrung

Am 5. April 2026 gegen 10:30 Uhr kam es auf der B308 zwischen Niederstaufen und Scheidegg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw geriet in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem dreirädrigen Motorroller.

Schwere Verletzungen nach Frontalzusammenstoß

Der Fahrer des Motorrollers erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Rollers, die ebenfalls schwer verletzt wurde, wurde mit einem Helikopter ins Klinikum Kempten geflogen.

Sperrung der Bundesstraße zur Unfallaufnahme

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt werden.