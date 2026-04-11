Schwerer Unfall bei Cadolzburg: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Pkw

CADOLZBURG. Ein tragischer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ereignete sich am Samstagabend (11.04.2026) auf der Kreisstraße FÜ 19 bei Cadolzburg (Landkreis Fürth). Dabei kam der 55-jährige Motorradfahrer ums Leben.

Unfallhergang auf der Kreisstraße FÜ 19

Gegen 17:45 Uhr fuhr die Fahrerin eines weißen Audi von Deberndorf in Richtung Zautendorf, während ein Motorradfahrer in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war. Unmittelbar vor der Abzweigung nach Rütteldorf kollidierten die Fahrzeuge frontal. Die Ursache für den Zusammenstoß ist derzeit noch unklar.

Unfallfolgen und Ermittlungen

Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Die 18-jährige Audi-Fahrerin trug leichte Verletzungen davon. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Fürth führten vor Ort die Unfallaufnahme durch; ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache herangezogen. Aufgrund der Ermittlungen bleibt die Kreisstraße FÜ 19 aktuell (20:50 Uhr) komplett gesperrt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.