Selenskyj: Friedensdeal zu 90 Prozent fertig

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner Neujahrsansprache erklärt, dass ein Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges mit Russland zu 90 Prozent fertig sei. Die verbleibenden zehn Prozent des Abkommens würden über das Schicksal der Ukraine und Europas entscheiden, sagte er.

Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Selenskyj fügte hinzu, dass die Ukraine keinen Frieden “um jeden Preis” wolle. Es werde ein Ende des Krieges angestrebt, aber “nicht das Ende der Ukraine”. Ein Rückzug der Ukraine aus der östlichen Donbas-Region würde das Ende bedeuten, was auf Russlands Forderung nach vollständiger Kontrolle der Region hinweist.

In seiner Ansprache dankte Selenskyj den Unterstützern der Ukraine, drängte aber auf Sicherheitsgarantien. Nach Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump in Florida sagte Selenskyj, dass Washington Sicherheitsgarantien für 15 Jahre angeboten habe, jedoch sei der Zeitrahmen für deren Umsetzung noch unklar.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

