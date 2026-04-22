Steinmeier fordert mehr bürgerschaftlichen Einsatz
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Steinmeier fordert mehr bürgerschaftlichen Einsatz

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Von DTS Nachrichtenagentur

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert von den Deutschen mehr bürgerschaftlichen Einsatz. “Unser Land braucht mehr Engagierte aus allen Lebenswelten, die mithelfen, den Zusammenhalt zu stärken und die Demokratie des Grundgesetzes zu schützen”, schreibt Steinmeier in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).

Frank-Walter Steinmeier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die liberale Demokratie lebe nicht vom Verfassungstext allein. Sie brauche selbstbewusste Bürger, die die Werte des Grundgesetzes im täglichen Handeln lebten und sich für Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit engagierten. Dies, so Steinmeier, sei auch die zentrale Botschaft für den Verfassungstag am 23. Mai.

Steinmeier bekräftigte seinen Wunsch, das Jubiläum des Grundgesetzes weniger als förmliche Veranstaltung zu begehen und stattdessen “fröhlicher und lebendiger und an vielen Orten zugleich” zu feiern. Der Verfassungstag sei eine gute Gelegenheit, um Begeisterung für bürgerschaftliches Engagement zu wecken, er habe deswegen den 23. Mai zum “Ehrentag” erklärt. Steinmeier lud alle Bürger ein, Aktionen zum Mitmachen anzubieten, ob als Einzelperson oder mit ihrem Verein, ihrem Unternehmen oder ihrer Kommune.

Der Bundespräsident beklagte, dass die liberale Demokratie von innen und außen bedroht werde. “Wir erleben, dass Extremisten Hass und Menschenfeindlichkeit verbreiten und unsere Gesellschaft zu spalten versuchen. Und wir erleben, dass der Ton in Debatten schärfer wird und Meinungen unversöhnlich aufeinanderprallen.” Gerade in dieser Zeit sei es ein großes Glück, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich für ein gutes Miteinander engagierten. Sie alle brauchten jetzt Unterstützung, so Steinmeier.

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