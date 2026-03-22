Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters von Augsburg hat sich Dr. Florian Freund (SPD) deutlich gegen Eva Weber (CSU) durchgesetzt. Nach Auszählung aller 254 Wahlbezirke erhielt Dr. Freund 44.077 Stimmen und damit 56,6 % der gültigen Stimmen. Seine Konkurrentin Eva Weber kam auf 33.823 Stimmen, was einem Anteil von 43,4 % entspricht.

Nach 18 Jahren wird wieder ein SPD-Kandidat Oberbürgermeister von Augsburg. Für Eva Weber (CSU) bedeutet das eine bittere Niederlage.

Die Wahlbeteiligung lag bei 37,0 % der 212.027 Wahlberechtigten. Von den insgesamt abgegebenen Stimmen waren 520 ungültig, was 0,7 % der Stimmen entspricht. Somit entfielen 99,3 % der Stimmen auf die beiden Kandidierenden.

Der Wahlkampf in Augsburg hatte kein dominierendes Thema. Stattdessen war es eher ein allgemeines Gefühl der Unzufriedenheit mit der Funktionalität vieler Projekte – sei es beim Staatstheater oder bei der dringenden Renovierung der maroden Schultoiletten, die in der ganzen Stadt in einem schlechten Zustand sind. Freund nutzte geschickt diese Themen, um die Unzufriedenheit der Wähler anzusprechen. Auch kleinere Parteien im Stadtrat, die zunehmend gespalten sind, unterstützten ihn.

Ein großes Fragezeichen lag in der Verteilung der Stimmen der AfD- und Grünen-Wähler. Innerhalb der schwarz-grünen Koalition hatte es zuletzt immer wieder Spannungen gegeben, und sowohl die CSU als auch die Grünen waren zunehmend genervt voneinander. Trotzdem gab es keine Zweifel daran, dass Weber und Martina Wild, die als grüne OB-Kandidatin in der Stichwahl nur den dritten Platz belegte, gut miteinander auskamen.

Viele Grüne zögerten jedoch, der CSU erneut ihr Vertrauen zu schenken, während andere einen politischen Wechsel anstrebten, den sie von ihrer bisherigen Oberbürgermeisterin nicht mehr erwarteten. „Es ist eine Persönlichkeitswahl, und die Augsburgerinnen und Augsburger haben gesagt, wir wollen eine neue Kraft an der Spitze“, sagte der SPD-Vorsitzende in Augsburg, Dirk Wurm.