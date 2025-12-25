In Stuttgart-Ost ist es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto gekommen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt, der Stadtbahnfahrer leicht.
Stuttgart: Stadtbahn kollidiert mit Auto und springt aus Gleisen – ein Schwerverletzter
