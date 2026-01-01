Newsletter
Donnerstag, Januar 1, 2026
6 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tausende Änderungen des Geschlechtseintrags in Großstädten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In Deutschlands größten Städten haben seit Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes 2024 tausende Menschen ihr rechtlich eingetragenes Geschlecht geändert. Wie die “Bild” nach einer Abfrage in Deutschlands 30 größten Städten zum Stichtag 15. Dezember berichtet, wurden mehr Frauen zu Männern (1.522), als Männer zu Frauen (1.270).

“Crazy-Wall” bei einer Befragung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In Berlin (2.747 Wechsel) fanden die meisten Wechsel statt. Demnach entfielen 1.062 Änderungen auf Wechsel zwischen männlich und weiblich, 354 Personen ließen ihren Geschlechtseintrag in “divers” ändern und 381 strichen den Geschlechtseintrag vollständig. Es folgen Hamburg (972 Wechsel) und Köln (735). In München fanden seit 2024 insgesamt 597 Wechsel statt, in Frankfurt (Main) 448, in Leipzig 388.

Das Selbstbestimmungsgesetz erleichtert die amtliche Änderung des Geschlechtseintrags.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Vermischtes

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Überregionale Nachrichten

McDonald’s Deutschland senkt Preise teils um mehr als 15 %

0
Die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Speisen...

Neueste Artikel