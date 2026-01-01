Tausende Änderungen des Geschlechtseintrags in Großstädten

In Deutschlands größten Städten haben seit Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes 2024 tausende Menschen ihr rechtlich eingetragenes Geschlecht geändert. Wie die “Bild” nach einer Abfrage in Deutschlands 30 größten Städten zum Stichtag 15. Dezember berichtet, wurden mehr Frauen zu Männern (1.522), als Männer zu Frauen (1.270).

In Berlin (2.747 Wechsel) fanden die meisten Wechsel statt. Demnach entfielen 1.062 Änderungen auf Wechsel zwischen männlich und weiblich, 354 Personen ließen ihren Geschlechtseintrag in “divers” ändern und 381 strichen den Geschlechtseintrag vollständig. Es folgen Hamburg (972 Wechsel) und Köln (735). In München fanden seit 2024 insgesamt 597 Wechsel statt, in Frankfurt (Main) 448, in Leipzig 388.

Das Selbstbestimmungsgesetz erleichtert die amtliche Änderung des Geschlechtseintrags.