Ein neunjähriger Junge ist bei einem Pferde-Unfall in Bad Wurzach, Baden-Württemberg, ums Leben gekommen.

Berichten der Polizei zufolge band das Kind am Montag das Führseil des Pferdes um seinen Bauch und ging neben dem Tier her. Aus bislang ungeklärter Ursache erschrak das Pferd am Sonntag, brach aus und schleifte den Jungen mehrere Hundert Meter weit mit. Der Junge erlitt schwere Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.