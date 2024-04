Drei Frauen bei schwerem Unfall auf B16 bei Rain am Lech verletzt

Rain – Am Sonntagabend kam es kurz vor Mitternacht auf der Bundesstraße 16 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschäden.

Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr zusammen mit ihrer gleichaltrigen Beifahrerin auf der B16 in Richtung Neuburg. Auf Höhe der Ausfahrt Rain-Ost wollte die 20-Jährige von der Bundesstraße nach links abfahren. Sie fuhr hierfür auf die Abbiegespur und wartete bis der Gegenverkehr vorbei war. Nachdem zwei entgegenkommende Pkw passierten, setzte die Autofahrerin zum Abbiegevorgang an. Hierbei übersah sie einen weiteren entgegenkommenden Pkw, welche von einer 29-Jährigen gelenkt wurde.

Der Pkw der 29-Jährigen prallte zunächst in die Beifahrerseite der abbiegenden Unfallverursacherin, überschlug sich anschließend und kam im Graben neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Pkw der 20- Jährigen drehte sich um 180 Grad und blieb auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen. Alle drei beteiligten Frauen wurden durch den Zusammenprall teils leicht, teils mittelschwer verletzt. Die genauen Verletzungen sind bis dato unbekannt. Die Frauen konnten die Fahrzeuge aber selbständig verlassen. An beiden Pkws entstand wirtschaftlicher und technischer Totalschaden in Höhe von jeweils ca. 10.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Rain war mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort und regelte den Verkehr, da die Bundesstraße für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt werden musste.

Die Straßenmeisterei Nördlingen war ebenfalls vor Ort und hat ausgelaufenes Öl auf der Fahrbahn gebunden.