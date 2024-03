Tragisches Feuer in einem Mehrfamilienhaus erschüttert Solingen (NRW) – Drei Todesopfer!

In den frühen Morgenstunden brach ein verheerender Brand in einem älteren Gebäude im Solinger Stadtteil Höhscheid aus. Die Feuerwehr, die schnell am Ort des Geschehens war, machte eine schreckliche Entdeckung: Drei Personen konnten sich nicht rechtzeitig vor den Flammen retten und verloren ihr Leben. Diese traurige Nachricht wurde von den örtlichen Behörden bestätigt.

Es war zunächst unklar, ob es sich bei den Opfern um eine zuvor vermisste Familie mit Kindern handelt.

Das Feuer breitete sich rasch aus, und Flammen schlugen aus dem Dach des Mehrfamilienhauses. Zwei Personen wurden schwer und zwei leicht verletzt, bevor sie von Rettungskräften in nahegelegene Krankenhäuser gebracht wurden. Zehn weitere Bewohner wurden vor Ort von den Einsatzkräften versorgt.

Die Feuerwehr sprach von einer massiven Ausbreitung des Feuers im ersten Obergeschoss und ist weiterhin vor Ort im Einsatz.

Berichten zufolge haben sich zwei Personen auf das Dach des Hauses gerettet, um den Flammen zu entkommen. Ein Bewohner soll laut Radiosender RSG sogar mit einem Kleinkind im Arm aus dem brennenden Haus gesprungen sein, um sich und das Kind in ein Sprungtuch der Feuerwehr zu retten. Dies geschah aus dem dritten Stock des Gebäudes.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.