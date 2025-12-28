Newsletter
Trump telefoniert kurz vor Selenskyj-Treffen mit Putin

DTS Nachrichtenagentur
US-Präsident Donald Trump hat kurz vor dem für Sonntag anberaumten Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten ein Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin geführt.

Trump Telefoniert Kurz Vor Selenskyj-Treffen Mit Putin
Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich hatte gerade ein gutes und sehr produktives Telefonat mit Russlands Präsident Putin”, schrieb Trump über seine eigene Plattform “Truth Social”. Details zum Inhalt nannte er nicht.

Stattdessen teilte Trump mit, dass das Treffen mit Selenskyj bereits um 13 Uhr Ortszeit stattfinden werde (19 Uhr deutscher Zeit). Zuvor war ein Beginn gegen 21 Uhr erwartet worden.

“Das Treffen wird im Hauptspeisesaal von Mar-a-Lago stattfinden. Die Presse ist eingeladen”, schrieb Trump weiter. Mar-a-Lago ist ein Anwesen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida, das seit 1985 Trump privat gehört.

Es ist bereits das vierte Treffen von Selenskyj in diesem Jahr bei Trump in den USA. Die ersten drei Besuche fanden alle im Weißen Haus statt, wobei insbesondere die erste Zusammenkunft Ende Februar für Schlagzeilen sorgte, als sich Trump und Selenskyj vor laufenden Kameras ein historisches Streitgespräch lieferten.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

