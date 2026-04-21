Trump verkündet Verlängerung der Waffenruhe im Iran
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Trump verkündet Verlängerung der Waffenruhe im Iran

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump will die Waffenruhe im Iran verlängern. Er werde “den Waffenstillstand so lange verlängern”, bis das iranische Regime einen Vorschlag vorgelegt habe “und die Gespräche auf die eine oder andere Weise abgeschlossen sind”, schrieb Trump am Dienstag auf seiner persönlichen Plattform.

Weißes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Angesichts der Tatsache, dass die iranische Regierung – was nicht unerwartet kommt – ernsthaft gespalten ist, und auf Ersuchen von Feldmarschall Asim Munir sowie des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif wurden wir gebeten, unseren Angriff auf den Iran so lange auszusetzen, bis deren Führer und Vertreter einen einheitlichen Vorschlag vorlegen können”, so der US-Präsident. Er habe das US-Militär “angewiesen, die Blockade fortzusetzen und in jeder anderen Hinsicht bereit und einsatzfähig zu bleiben”.

Trump hatte die ursprünglich zweiwöchige Feuerpause am 8. April verkündet. Nach Angaben Pakistans hätte die Waffenruhe damit am Mittwoch um 1:50 Uhr deutscher Zeit geendet.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung weitet Entlastungsprämie aus

0
Die Bundesregierung will Arbeitnehmer mit der Entlastungsprämie deutlich stärker...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
Polizei & Co

Brand in Autowerkstatt in Ellgau: Feuerwehr löscht Feuer, Kripo ermittelt Ursache

0
Ellgau - Am Dienstag, den 21. April 2026, brach...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute