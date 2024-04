„ULRICH – genial sozial loyal memorial“ | Sonderausstellung zum Bistumspatron in Augsburg

Das Diözesanmuseum St. Afra präsentiert vom 5. April bis 14. Juli mit „ULRICH – genial sozial loyal memorial“ die zweite Sonderausstellung im aktuellen Ulrichsjubiläum. Die kunst- und kulturhistorische Schau wirft einen Blick auf Ulrichs Leben und hinterfragt, was den adeligen Bischof vor rund 1.100 Jahren so besonders gemacht hat. Sie beleuchtet dabei auch die weniger bekannten Facetten seiner Persönlichkeit.

Ausgehend von der Lebensgeschichte des heiligen Bischofs Ulrich (890-973), die sein Vertrauter Dompropst Gerhard aufgezeichnet hat, geht die Ausstellung der Frage nach, ob sich Ulrich in seiner fünfzigjährigen Amtszeit als Person mit individuellen Charakterzügen fassen lässt. Die Ausstellung skizziert Ulrichs genialen Lebensweg: Dabei kommt seine Ausbildung an der Eliteschule in St. Gallen genauso zur Sprache wie die Art der Ausübung seiner Leitungsaufgaben. Ein Blick wird auch auf Ulrichs Loyalitätsverständnis geworfen: Welche Netzwerke hatte er, zu wem stand er auch in schwierigen Zeiten? Ein weiterer Aspekt, der genauer unter die Lupe genommen wird, ist Ulrichs soziale Ader: Wie ging er mit der Hilfsbedürftigkeit der ihm anvertrauten Menschen um? Am Ende bleibt der Blick auf den Heiligen, denn es ist ja vor allem seine Memoria, die ihn zu dem gemacht hat, was sich die Menschen heute noch über Ulrich erzählen.

Die Geschichte des Heiligen wird einerseits durch bedeutende Exponate, darunter Handschriften, Skulpturen, Gemälde, Reliquien, persönliche Gegenstände und archäologische Fundstücke veranschaulicht, andererseits ermöglichen es interaktive Elemente wie Videospiele, Kostüme und nachgebaute Alltagsgegenstände in die Rolle des Bischofs zu schlüpfen und das mittelalterliche Augsburg zu erleben.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 49

Begleitet wird die Ausstellung von wissenschaftlichen Vorträgen, einem abwechslungsreichen Führungsangebot und einem Wandelkonzert. Spezielle Programme für Menschen mit Demenz, sehbeeinträchtigte und gehörlose Besucher sowie Workshops für Kinder ergänzen das vielseitige Angebot.

Öffnungszeiten

Dienstag – Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag und Feiertage 12.00 bis 18.00 Uhr

Montags geschlossen