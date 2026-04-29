Unbekannte stehlen Bronze-Madonnen von Augsburger Friedhof: Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung

In Augsburg-Lechhausen sorgt der Diebstahl von zwei Madonna-Figuren aus Bronze auf dem Alten Ostfriedhof für Aufregung. Zwischen Samstag, dem 25. April 2026, und Dienstag, dem 28. April 2026, entwendeten unbekannte Täter die erste der wertvollen Figuren von einem Grab in der Kurt-Schumacher-Straße. Bei diesem Vorfall entstand zusätzlich ein Sachschaden am Grabstein in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zweiter Diebstahl am selben Ort

Ein zweiter Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag, dem 26. April 2026, und Dienstag, dem 28. April 2026. Auch hier wurde eine Madonna-Figur, ebenfalls aus Bronze, von einem weiteren Grab auf dem Alten Ostfriedhof gestohlen. Der Beuteschaden beider Vorfälle wird aktuell ermittelt.

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls

Die Polizei Augsburg Ost hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.