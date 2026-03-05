Unbekannte Täter verursachen Graffiti-Schäden in Augsburger Innenstadt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte Täter verursachen Graffiti-Schäden in Augsburger Innenstadt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Innenstadt von Augsburg wurden am Mittwoch, den 4. März 2026, an der Blauen Kappe sowie in der Klinkertorstraße in der Nähe des Kriegerdenkmals mehrere Graffiti entdeckt. Die Täter sind bislang unbekannt.

Polizei klärt Sachschaden ab

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit von der Polizei ermittelt. Es laufen Untersuchungen wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise erbeten

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

EILMELDUNG | Tödlicher Unfall auf der A8 auf Höhe der Rastanlage Augsburg Ost

0
Am Mittwochabend ist es auf der Bundesautobahn 8 (A8)...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizei & Co

E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

0
Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein...
Polizeipräsidium Unterfranken

Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

0
Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag...

Neueste Artikel