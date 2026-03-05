Unbekannte Täter verursachen Graffiti-Schäden in Augsburger Innenstadt

Augsburg – In der Innenstadt von Augsburg wurden am Mittwoch, den 4. März 2026, an der Blauen Kappe sowie in der Klinkertorstraße in der Nähe des Kriegerdenkmals mehrere Graffiti entdeckt. Die Täter sind bislang unbekannt.

Polizei klärt Sachschaden ab

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit von der Polizei ermittelt. Es laufen Untersuchungen wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise erbeten

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.