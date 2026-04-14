Unbekannter belästigt 15-Jährige in U-Bahn: Polizei Nürnberg sucht Zeugen

Am Montagabend (13.04.2026) kam es in der U-Bahn in Nürnberg zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Mann eine 15-Jährige sexuell belästigt hat. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Mithilfe von Zeugen.

Vorfall auf U-Bahnlinie U1

Zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr war das Mädchen mit der U-Bahnlinie U1 unterwegs, vom Nürnberger Hauptbahnhof in Richtung Langwasser Süd. In der U-Bahn wurde sie von einem Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Auch nach einem Platzwechsel folgte der Mann der Jugendlichen und berührte sie unsittlich. An der Haltestelle Aufseßplatz verließ das Mädchen schließlich die U-Bahn.

Beschreibung des Täters

Der gesuchte Mann wird als etwa 40 Jahre alt und von stämmiger Statur beschrieben. Er hat blonde Haare und einen 3-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze und war insgesamt dunkel gekleidet.

Zeugenaufruf der Polizei

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.