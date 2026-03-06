Unfall auf B8 bei Fürth: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Kollision zwischen Mercedes und Smart

Am Donnerstagnachmittag, dem 5. März 2026, ereignete sich auf der Bundesstraße 8 bei Fürth ein Verkehrsunfall, nachdem es offenbar zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern gekommen war. Die Hintergründe der Kollision sind derzeit unklar, weshalb die Verkehrspolizei Fürth nach Zeugen sucht.

Streit führt zu gefährlicher Situation

Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer (deutsch) die Würzburger Straße stadtauswärts in Richtung Neustadt an der Aisch, als er einem 45-jährigen Mann (irakisch) begegnete, der zusammen mit einer 36-jährigen Beifahrerin in einem Smart unterwegs war. Bereits im Bereich des Stadtausgangs kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrern. Diese ist für die weiteren Ermittlungen von zentraler Bedeutung.

Kollision auf der B8

Kurze Zeit später fuhren beide Fahrzeuge auf Höhe der Erdschuttdeponie nebeneinander auf der B8. Der Mercedes-Fahrer benutzte die rechte Fahrspur, während der Smart links daneben fuhr. An dieser Stelle steuerte der 52-Jährige seinen Wagen mutmaßlich absichtlich gegen die Seite des Smart.

Schaden und Zeugensuche

Der Unfall verursachte an beiden Fahrzeugen einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die 36-jährige Beifahrerin des Smart erlitt leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth nahm den Vorfall vor Ort auf und leitet Ermittlungen gegen den Mercedes-Fahrer ein. Um den exakten Ablauf des Geschehens, insbesondere die Situation an der Würzburger Straße, aufzuklären, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 0911 973997-0 entgegen.