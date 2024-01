Zückt den (virtuellen) Zeichenstift und lasst der Kreativität freien Lauf – der FC Augsburg ruft gemeinsam mit Ausrüster Mizuno zum großen Trikot-Contest auf! Ab sofort können alle FCA-Fans unter dem Slogan „Uns’re Farben, Dein Design“ ihre ganz persönlichen Vorschläge für das Heimtrikot der Saison 2025/26 einreichen.

Der Trikot-Contest wird online unter www.fcaugsburg.de/trikotcontest ausgetragen. Auf der Website finden Interessierte alle wichtigen Informationen rund um den Contest. Es können dort nicht nur Designvorlagen heruntergeladen, sondern auch die eigenen Entwürfe unter Angabe der persönlichen Daten direkt hochgeladen werden. Die Einreichungsphase (23. Januar bis 13. Februar) dauert exakt drei Wochen, anschließend wird eine Jury eine Vorauswahl treffen. Vom 18. März bis 1. April findet dann die exklusive Abstimmung statt, an der ausschließlich FCA-Vereinsmitglieder teilnehmen dürfen.

„Möge der beste Vorschlag gewinnen!“

„Als wir uns für Mizuno als neuen Ausrüster entschieden hatten, war ein wichtiger Punkt für uns, dass die Trikotdesigns individuell gestaltet werden und auch unsere Fans eingebunden werden können. Jetzt ist es so weit, dass wir allen FCA-Fans die Möglichkeit bieten, sich an der Gestaltung unseres Heimtrikots für die Saison 2025/26 zu beteiligen – eine großartige Aktion, bei der hoffentlich viele kreative Menschen mitmachen“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Ich bin sehr gespannt, welche Ideen und Designs eingereicht werden und wie unsere Mitglieder letztendlich entscheiden. Möge der beste Vorschlag gewinnen!“

Ein bisschen Geduld ist allerdings gefragt. „Bevor das Trikot übergestreift werden kann, steckt ein langer Prozess, Qualitätsmanagement und Produktions-Vorlauf dahinter, an dem viele verschiedene Akteure involviert sind. Deshalb bezieht sich der Trikot-Contest nicht auf die nächste, sondern auf die übernächste Saison“, stellt Michael Ströll klar. „Meine Vorfreude ist aber schon jetzt riesengroß, weil wir unseren Fans wieder eine einzigartige Mitgestaltungsmöglichkeit bieten.“

„KidsClub kreativ!“: Trikotcontest & Fahnengestaltung

Am Mittwoch, 7. Februar, findet in der WWK ARENA ab 14.30 Uhr ein KidsClub-Event statt, welches aus zwei Aktionen besteht. Unter dem Motto „KidsClub kreativ!“ werden die Kids gemeinsam Trikots im Rahmen des FCA-Trikotcontests für die Saison 2025/26 gestalten. Außerdem können die Teilnehmenden neue Fahnen für die KidsClub-Ehrenrunde kreieren, die künftig vor den Heimspielen in der WWK ARENA zum Einsatz kommen sollen.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Die Anmeldung ist ab Mittwoch, 24. Januar, (10.00 Uhr) bis Donnerstag, 1. Februar, (23.00 Uhr) hier möglich – je nach Verfügbarkeit.