Am frühen Montagabend, 15.01.2024, wurde eine Jugendliche Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die junge Frau wurde beim Warten an einer Bushaltestelle in Markt Indersdorf von einem fremden Mann angesprochen. Dieser wurde im weiteren Verlauf an einem nahegelegenen Carport sexuell übergriffig und flüchtete im Anschluss. Die junge Frau zeigte die Tat am selben Abend bei der Polizei an.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck betrieb im Laufe der vergangenen Woche umfangreiche Ermittlungen zur Identifizierung des zunächst unbekannten Täters. Hierfür wurde eigens eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die noch in der vergangenen Woche einen 35-jährigen Asylsuchenden aus Röhrmoos festnehmen konnte. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann bereits am Nachmittag des 15.01.2024 im Ortsbereich Markt Indersdorf Frauen angesprochen haben soll. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141 / 6120 zu melden. Der jemenitische Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Winterjacke, eine dunkle Hose und hatte einen kurzen, dunklen und graumelierten Bart. Er sprach arabisch.