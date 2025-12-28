Newsletter
Sonntag, Dezember 28, 2025
7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

US-Konzerne bauen Vormachtstellung aus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In den USA sind derzeit 61 der weltweit 100 wertvollsten Konzerne beheimatet.

Us-Konzerne Bauen Vormachtstellung Aus
Börsenkurse von Amazon und Paypal an der Nasdaq (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auch wenn das zwei Unternehmen weniger als in den drei vergangenen Jahren sind, ist die Vormacht der größten Volkswirtschaft gewachsen, wie Berechnungen des “Handelsblatt Research Institute” zeigen. Der Börsenwert aller 61 US-Konzerne macht demnach 76 Prozent der Marktkapitalisierung aller Top-100-Konzerne in der Welt aus. Eine noch größere Dominanz gab es zuletzt vor mehr als einem halben Jahrhundert, als Börsenkonzerne in Europa und Asien weniger Bedeutung hatten als heute.

Amerikas Vormachtstellung resultiert aus einer nie dagewesenen Stärke weniger großer Technologiekonzerne: Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta und Microsoft kommen zusammen auf einen Börsenwert von 18,3 Billionen Euro. Das sind 40 Prozent des gesamten Börsenwerts der weltweiten Top 100. Vor fünf Jahren lag der Anteil bei 27 Prozent, vor zehn Jahren waren es 14 Prozent. Zum Vergleich: Alle rund 7.500 europäischen Konzerne sind zusammen mit 18,1 Billionen Euro nicht so viel wert wie Amerikas sieben größte Unternehmen.

An den Finanzmärkten wächst die Sorge vor einer Hightech-Kursblase. Die Bilanzen geben das aber nicht her, denn auch die realen Gewinne sind hoch. Mit einem Nettogewinn von rund 550 Milliarden Euro in diesem Jahr stehen die Big 7 für 30 Prozent des Gewinns aller Top 100. Vor fünf Jahren verdienten die sieben großen Techfirmen 176 Milliarden Euro und standen für 20 Prozent des Gewinns aller Top 100.

Deutschland stellt im Top-100-Ranking drei Konzerne: SAP auf Platz 40, Siemens auf Rang 72, und neu mit einem Jahresgewinn von 29 Prozent die Allianz auf Platz 100. Überdies ist mit dem europäischen Gemeinschaftsunternehmen Airbus auf Rang 91 ein weiterer Dax-Konzern aufgestiegen. Hingegen rutschte die Deutsche Telekom nach einem Jahresverlust von fünf Prozent aus den Top 100 heraus.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Peinlicher Auftritt vermiest 800 AEV-Fans den Feiertag – Augsburger Panther verlieren beim Schlusslicht Dresden

0
Ein Sonderzug voller Vorfreude, doch der Auftritt der Augsburger...
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...
Polizei & Co

Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen

0
Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.
Politik & Wirtschaft

Ex-Diplomat Kovrig warnt vor China-Schock

0
Der China-Experte und Ex-Diplomat Michael Kovrig sieht im chinesischen...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

0
Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen...

Neueste Artikel