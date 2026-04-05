US-Militär rettet vermissten Soldaten im Iran

Das letzte vermisste Besatzungsmitglied des abgestürzten F-15E-Kampfjets im Iran ist von US-Streitkräften gerettet worden. Das teilte US-Präsident Donald Trump über seinen Kurznachrichtendienst Truth Social mit. Der Pilot des Jets war bereits am Freitag gerettet worden.

US-Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Trump erklärte, dass der Offizier, ein hoch angesehener Oberst, nun in Sicherheit sei. Er habe Verletzungen erlitten, aber es gehe ihm weitgehend gut. Trump sprach von „einer der gewagtesten Such- und Rettungsaktionen in der Geschichte der USA“. Die US-Streitkräfte hätten auf seine Anweisung hin Dutzende von Flugzeugen entsandt, um den Offizier zu retten.

Während der Rettungsaktion soll es US-Medienberichten zufolge zu einem Feuergefecht gekommen sein. Es gab demnach offenbar keine Verluste unter den US-Streitkräften. Der gerettete Offizier wurde nach Kuwait geflogen, um dort medizinisch versorgt zu werden. Zwei US-Transportflugzeuge, die für die Evakuierung der Rettungskräfte genutzt wurden, mussten an einem abgelegenen iranischen Stützpunkt zurückgelassen und zerstört werden, um nicht in iranische Hände zu fallen.