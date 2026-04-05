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Aichach FriedbergNewsletterPolizei & Co
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Vollbrand eines leerstehenden Hauses in Kissing | Brandstiftung durch zündelnde Kinder?

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Kissing (Lkr. Aichach-Friedberg) – In der Nacht auf Sonntag ist es in der Ottmaringer Straße in Kissing zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Gegen 1:30 Uhr stand ein leerstehendes Wohnhaus in Vollbrand.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude, auch der Dachstuhl stand vollständig in Brand. Eine weithin sichtbare Rauchsäule zog über das Gebiet. Die Freiwillige Feuerwehr Kissing begann umgehend mit den Löscharbeiten und war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Unterstützung kam von der Kreisbrandinspektion, dem Rettungsdienst sowie der Polizei.

Auch eine Drehleiter wurde eingesetzt, um das Feuer von oben zu bekämpfen. Mehrere Atemschutztrupps gingen gegen die Flammen vor. Aufgrund der Einsturzgefahr des Gebäudes wurde jedoch offenbar kein Innenangriff durchgeführt. Ein Fachberater des Technischen Hilfswerks war ebenfalls an der Einsatzstelle.

Noch mehr als eine Stunde nach Alarmierung loderten weiterhin Flammen im Inneren des Hauses, begleitet von einer starken Rauchentwicklung.

Nach Angaben der Polizei stand das Gebäude leer. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Der Kriminaldauerdienst nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf.

Vor Ort gab es offenbar Hinweise, dass sich möglicherweise kurz vor dem Brand Kinder im Gebäude aufgehalten und dort gezündelt haben könnten. Diese Angaben sind bislang jedoch unbestätigt und Teil der laufenden Ermittlungen.

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