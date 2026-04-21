Verfolgungsjagd in Augsburg: 20-Jähriger flieht auf E-Scooter vor Polizei und wird mit Drogen erwischt
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Verfolgungsjagd in Augsburg: 20-Jähriger flieht auf E-Scooter vor Polizei und wird mit Drogen erwischt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Montagabend, den 20. April 2026, wird die Polizei in Kriegshaber mit einer spektakulären Verfolgungsjagd konfrontiert. Gegen 23:45 Uhr missachteten zwei Männer auf E-Scootern in der Sommestraße eine Verkehrskontrolle und flüchteten. Während einer der Täter bereits identifiziert werden konnte, bleibt der andere weiterhin unbekannt.

Flucht über Schulparkplatz

Die Männer ignorierten die Anweisungen der Beamten und suchten ihr Heil in der Flucht über den Parkplatz der Bischof-Ulrich-Realschule. Als die Verfolgung eskalierte, warf der unbekannte Täter eine Bierflasche zu Boden und ließ seinen E-Scooter und persönliche Gegenstände zurück. Einer der Männer fuhr rücksichtslos auf einen Polizisten zu, der sich durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Schlussendlich stellte die Polizei den 20-jährigen Verdächtigen auf einem Parkplatz in der Reinöhlstraße.

Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum

Bei dem gestellten 20-Jährigen stellte die Polizei sowohl Alkoholkonsum als auch ein drogentypisches Verhalten fest. Mit einem Atemalkoholwert von 0,3 Promille und einem positiven Drogenvortest auf Kokain und THC wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der E-Scooter des Beschuldigten wurde von den Beamten sichergestellt. Gegen ihn wird nun, unter anderem, wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. Der tatverdächtige 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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