Zwei Fahrraddiebstähle in Augsburg-Oberhausen und Stadtbergen: Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots) – In der Joseph-Mayer-Straße in Oberhausen wurde zwischen Freitag, dem 17. April 2026, 14:00 Uhr und Samstag, dem 18. April 2026, 04:00 Uhr ein E-Bike von einem Fahrradständer gestohlen. Unbekannte Täter beschädigten das Fahrradschloss, das zurückgelassen wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 20 Euro, während der Wert des gestohlenen E-Bikes im hohen dreistelligen Bereich liegt. Die Polizei Augsburg West ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

E-Bike-Diebstahl in Oberhausen

Unbekannte Täter haben in Oberhausen ein E-Bike entwendet und das beschädigte Fahrradschloss zurückgelassen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Mountainbike-Diebstahl in Stadtbergen

Zwischen Donnerstag, dem 16. April 2026, 22:00 Uhr und Freitag, dem 17. April 2026, 08:00 Uhr, wurde in der Nordenstraße in Stadtbergen ein Mountainbike aus einer Garage gestohlen. Der Diebstahl verursacht einen Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Auch hier hat die Polizei Augsburg West die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.