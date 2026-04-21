Unbekannter belästigt Frau in Augsburger Innenstadt – Polizei sucht Zeugen
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Unbekannter belästigt Frau in Augsburger Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagabend, dem 18. April 2026, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einer sexuellen Belästigung. Gegen 22:30 Uhr wurde eine 26-jährige Frau auf dem Gehweg der Rote-Torwall-Straße von einem unbekannten Mann unsittlich am Gesäß berührt.

Vorfall in der Innenstadt

Der Täter suchte zunächst gezielt Blickkontakt, bevor er die Frau beim Vorbeigehen berührte. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Haunstetter Straße. Die Frau blieb nach dem Vorfall unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Der gesuchte Mann wird folgendermaßen beschrieben: Er ist etwa 25 Jahre alt, schlank, 165 cm groß, hat braune Augen, keinen Bart und trägt keine Brille. Sein Erscheinungsbild wird als südländisch beschrieben. Er war mit einem schwarzen Pullover mit Kapuze und weißer Schrift auf dem Rücken sowie Sneakern bekleidet.

Die Polizei Augsburg hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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