Verkehrsbehinderungen in Nürnberg am Samstag durch Demonstration erwartet
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Verkehrsbehinderungen in Nürnberg am Samstag durch Demonstration erwartet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am kommenden Samstag, dem 25. April 2026, findet in Nürnberg eine Demonstration statt, die den Verkehr beeinträchtigen könnte. Autofahrer sollten sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Details zur Route und Zeit

Die Versammlung wird zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr durchgeführt. Die Route verläuft über die Gostenhofer Hauptstraße, Am Plärrer, Frauentorgraben, Lessingstraße, Tafelfeldstraße, Peter-Henlein-Straße, Gibitzenhofstraße, durch den Steinbühler Tunnel und weiter über die Steinbühler Straße, Frauentorgraben, Färbertor, Kartäusergasse bis zum Kornmarkt.

Verkehrsbehinderungen und Empfehlungen

Während dieser Zeit kann es entlang der Strecke zu Verkehrssperrungen und Behinderungen kommen. Autofahrer sollten die Anweisungen der Polizeibeamten beachten und nach Möglichkeit die Strecke weiträumig umfahren.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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