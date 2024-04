Weiter fünf Sterne | Nachwuchsarbeit des AEV erneut ausgezeichnet

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V., die Deutsche Eishockey Liga und die DEL2 haben ihre Vereinszertifizierungen im Rahmen des „5-Sterne-Nachwuchsprogramms“ abgeschlossen und die Vereine über die jeweiligen Ergebnisse informiert. Für die Saison 2023/24 können sich ligaübergreifend neun Vereine über fünf Sterne freuen. Auch die Nachwuchsarbeit des Augsburger Eislaufvereins e.V. AEV, dem Stammverein der Augsburger Panther, wurde erneut mit den vollen fünf Sternen ausgezeichnet.

AEV-Präsident Lukas Gebele: „Vor neun Jahren startete das Sterneprogramm im deutschen Nachwuchseishockey. Von Anfang an konnte sich der AEV die Höchstzahl an Sternen sichern und installierte das Förderkonzept im gesamten Nachwuchs. Wir sind der Überzeugung, dass auch die jüngsten Erfolge unserer U15 darin ihren Ursprung haben. Durch das Sterneprogramm ist es uns möglich, auch im Youth Development-Bereich bis zur U13 hervorragende Trainer zu beschäftigen, die sich der wertvollen Grundausbildung widmen und die Förderung der jungen Talente vorantreiben. Die Folge ist, dass wir im zweiten Jahr in Folge von der U9 bis zur U17 in den höchsten Spielklassen des BEV und des DEB vertreten sind. Unser Bestreben ist es, diese Ausbildungserfolge perspektivisch in die U17 und U20 zu tragen und so möglichst viele junge Eishockeyspieler bereit für die Seniorenligen zu machen.“

Das Sterne-Programm zertifiziert seit 2015 die Nachwuchsarbeit der deutschen Eishockeyvereine. Die Vereine werden nach Kriterien wie Eiszeiten, hauptamtliche Trainer oder attraktive Schnupperangebote bewertet und erhalten entsprechende Ausbildungszuschüsse.