1. Bundesliga: Köln egalisiert 0:2-Rückstand in Frankfurt

Zum Abschluss des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt 2:2 unentschieden gespielt.

Jakub Kaminski (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Beide Teams zeigten einen munteren ersten Durchgang, ohne jedoch ihre Chancen entscheidend nutzen zu können. Die Hausherren hatten dabei klar mehr Ballbesitz, während Köln primär versuchte, über Konter für Gefahr zu sorgen.

Nach dem Seitenwechsel konnte die Eintracht zunächst ihre Spielkontrolle ausbauen, bevor die Partie ab der 66. Minute turbulent wurde. Jonathan Burkardt besorgte nach einem Solo von Fares Chaibi aus fünf Metern die SGE-Führung. Knapp drei Minuten später erhöhte Arnaud Kalimuendo auf 2:0.

Dem FC gelang jedoch die umgehende Antwort in Form eines abgefälschten Schusses von Jakub Kaminski. In der 83. Minute war es dann ausgerechnet eine Kombination der Sekunden zuvor eingewechselten Luca Waldschmidt, Marius Bülter und schließlich Alessio Castro-Montes, die für den Ausgleich sorgte.

Die Kölner halten mit dem Remis den schmalen Vorsprung von zwei Punkten auf den Relegationsrang, während die SGE nun schon zehn Punkte Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz von Bayer Leverkusen hat. Für die Domstädter geht es am nächsten Sonntag im Kellerduell gegen Werder Bremen weiter. Einen Tag zuvor gastiert die Eintracht beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg.