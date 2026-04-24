11-jähriger Junge verletzt Betreuerin und beschädigt Einrichtung in Augsburger Wohnheim
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11-jähriger Junge verletzt Betreuerin und beschädigt Einrichtung in Augsburger Wohnheim

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 23. April 2026, kam es zu einem Vorfall in einem Wohnheim in der Prälat-Bigelmair-Straße in Augsburg, Oberhausen. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 11-jährigen Jungen und seinen Betreuerinnen eskalierte und führte zu einem körperlichen Angriff.

Körperlicher Angriff auf Betreuerinnen

Gegen 12:45 Uhr griff der Junge die Betreuerinnen an, wobei eine 19-jährige Betreuerin verletzt wurde. Zudem wurde eine Wanduhr beschädigt. Der Vorfall ereignete sich offenbar im Rahmen eines psychischen Ausnahmezustands des Jungen.

Maßnahmen nach dem Vorfall

Der 11-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde nach dem Vorfall umgehend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht, um die notwendige Unterstützung zu erhalten.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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