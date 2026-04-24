11-jähriger Junge verletzt Betreuerin und beschädigt Einrichtung in Augsburger Wohnheim

Am Donnerstag, den 23. April 2026, kam es zu einem Vorfall in einem Wohnheim in der Prälat-Bigelmair-Straße in Augsburg, Oberhausen. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 11-jährigen Jungen und seinen Betreuerinnen eskalierte und führte zu einem körperlichen Angriff.

Körperlicher Angriff auf Betreuerinnen

Gegen 12:45 Uhr griff der Junge die Betreuerinnen an, wobei eine 19-jährige Betreuerin verletzt wurde. Zudem wurde eine Wanduhr beschädigt. Der Vorfall ereignete sich offenbar im Rahmen eines psychischen Ausnahmezustands des Jungen.

Maßnahmen nach dem Vorfall

Der 11-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde nach dem Vorfall umgehend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht, um die notwendige Unterstützung zu erhalten.