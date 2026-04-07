19-jähriger mit E-Scooter in Augsburg alkoholisiert und ohne Führerschein erwischt
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19-jähriger mit E-Scooter in Augsburg alkoholisiert und ohne Führerschein erwischt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg kontrollierte eine Polizeistreife am Montagmorgen (06.04.2026) einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Langenmantelstraße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war.

Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Gegen 06:45 Uhr fiel der 19-Jährige der Streife auf, die daraufhin seine Fahrt stoppte. Ein Atemalkoholtest ergab knapp über ein Promille. Zudem besaß der junge Mann keinen Führerschein. Die Beamten brachen die Weiterfahrt ab und veranlassten eine Blutentnahme.

Ermittlungen wegen Trunkenheit und Fahren ohne Führerschein

Der 19-Jährige, der die ukrainische Staatsangehörigkeit hat, sieht nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer und speziell an die Besucher des Augsburger Plärrer, sich vor der Fahrt über ihre Fahrtüchtigkeit zu vergewissern.

Steigende Zahl an Verstößen über Ostern

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte stellte am vergangenen Osterwochenende mehr als zehn Verstöße wegen Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fest.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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