200 Geschwindigkeitsverstöße beim Blitzmarathon in Schwaben Nord festgestellt

Am heutigen Donnerstag, den 16. April 2026, endete der 24-Stunden-Blitzmarathon in Bayern. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, zu dem die Stadt Augsburg sowie die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries gehören, überwachte die Polizei die Geschwindigkeit an insgesamt 66 Messstellen.

Rund 200 Geschwindigkeitsverstöße trotz Vorankündigung

Die Geschwindigkeit von rund 18.000 Fahrzeugen wurde gemessen. Trotz der vorherigen Bekanntgabe der Kontrollaktion und der Veröffentlichung der Messstellen im Internet wurden etwa 200 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der traurige Spitzenreiter wurde auf der Kreisstraße DLG 7 in Richtung Lauingen im Landkreis Dillingen erfasst: Eine 29-jährige Frau überschritt mit ihrem Audi RS3 die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und war mit 150 km/h unterwegs. Sie muss nun mit einem Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Weitere Verkehrsverstöße und Aufklärungsarbeit

Zusätzlich zu den Geschwindigkeitsüberschreitungen registrierten die Beamten bei den Kontrollen rund 80 andere Verkehrsverstöße. In persönlichen Gesprächen sensibilisierte die Polizei die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit, da sie eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle ist und im schlimmsten Fall tödliche Folgen haben kann.

Fortsetzung der Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Die Polizei kündigte an, auch über diesen Aktionstag hinaus intensiv Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen in Nordschwaben durchzuführen. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.