35-Jähriger leistet betrunken Widerstand bei Polizeieinsatz in Augsburger Hotel
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35-Jähriger leistet betrunken Widerstand bei Polizeieinsatz in Augsburger Hotel

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Mittwochabend, dem 15. April 2026, trat ein 35-jähriger Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, in einem Hotel in der Viktoriastraße in der Augsburger Innenstadt aggressiv auf und leistete Widerstand gegen die Polizei.

Unbefugtes Betreten und aggressive Reaktionen

Der Mann kletterte gegen 19 Uhr über den Zaun des Hotels und gelangte in den Innenhof. Dort wurde er von einer Hotelmitarbeiterin angesprochen. Diese Konfrontation eskalierte zu verbalen Aggressionen des Eindringlings, sodass die Mitarbeiterin die Polizei alarmierte.

Polizeieinsatz und Widerstand

Bei Eintreffen der Beamten verhielt sich der Mann zunächst ruhig, weigerte sich jedoch, den Innenhof zu verlassen. Nachfolgend leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte, beleidigte eine Beamtin mehrfach und musste durch mehrere Beamte fixiert werden. Ein Atemalkoholtest zeigte knapp zwei Promille an.

Ermittlungen eingeleitet

Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde der 35-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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