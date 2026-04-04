26-Jähriger erfasst Wolf auf der Nationalparkstraße bei Neuschönau: Tier erliegt Verletzungen
Polizeipräsidium Niederbayern
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26-Jähriger erfasst Wolf auf der Nationalparkstraße bei Neuschönau: Tier erliegt Verletzungen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NATIONALPARKSTRAßE, NEUSCHÖNAU (LKR. FREYUNG-GRAFENAU). Am Samstagmorgen, dem 04.04.2026, kam es zu einem tragischen Unfall auf der Nationalparkstraße, als ein 26-Jähriger in seinem Audi unterwegs war.

Unfall mit Wolf auf der Nationalparkstraße

Der Fahrer, der von Neuschönau in Richtung Spiegelau unterwegs war, kollidierte frontal mit einem Wolf. Das Tier, zunächst verletzt im Straßengraben liegend, flüchtete danach in den Wald.

Schnelle Suche durch Nationalparkmitarbeiter

Eine sofortige Suche durch den Fahrer zusammen mit Mitarbeitern des Nationalparks führte schließlich zur Entdeckung des jungen Wolfes. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb das Tier jedoch kurz darauf.

Veröffentlicht: 04.04.2026, 10.15 Uhr

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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