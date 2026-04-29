50 Motorräder illegal verändert: Polizei Schwaben Nord kontrolliert 1.000 Fahrzeuge am Aktionstag “sicher.mobil.leben 2026”

Am Dienstag, den 28. April 2026, fand der bundesweite Aktionstag “sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick” statt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord engagierte sich unter der Leitung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren mit umfassenden Kontrollmaßnahmen in der gesamten Region.

Sicherheitsmaßnahmen für Zweiradfahrer

Das Hauptziel der Aktion bestand darin, die Sicherheit von Zweiradfahrern zu verbessern, über bestehende Gefahren aufzuklären und riskantes Verhalten im Verkehr zu minimieren. Die Maßnahmen umfassten insbesondere die Sensibilisierung für Sichtbarkeit, Ablenkung im Straßenverkehr und die korrekte Nutzung von Geh- und Radwegen. Verstöße wie das Überfahren von roten Ampeln, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, das Fahren im toten Winkel großer Fahrzeuge sowie das sogenannte “Geisterradeln” wurden ebenfalls überwacht.

Umfangreiche Kontrollen in Schwaben Nord

In mehreren Bereichen von Schwaben Nord, unter anderem rund um Birkach – Mickhausen, fanden unter der Leitung der VPI Augsburg in Kooperation mit der PI Schwabmünchen Kontrollen statt. Hierbei wurden fast 50 Krafträder überprüft, wobei drei Motorräder durch illegale Umbauten die Betriebserlaubnis entzogen wurde.

Die VPI Donauwörth führte weitere Schwerpunktkontrollen gemeinsam mit der PI Donauwörth, der PI Nördlingen und der PI Dillingen durch. Bei mehr als 100 Kontrollen wurden unter anderem fünf Verstöße aufgrund der Nutzung von Mobiltelefonen im Verkehr festgestellt. Zudem musste ein Pkw-Fahrer wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt werden, da er unrechtmäßig einen Anhänger mitführte.

Ergebnisse der Aktion: Zahlreiche Verstöße festgestellt

Insgesamt kontrollierte das Polizeipräsidium Schwaben Nord fast 1.000 Fahrzeuge, wobei mehr als die Hälfte Fahrräder betraf. Zusätzlich wurden über 100 Krafträder und 100 Elektrokleinstfahrzeuge überprüft. Die Polizei registrierte knapp 400 Verstöße, von denen sich der Großteil auf das unerlaubte Befahren von Gehwegen oder Fußgängerzonen durch Fahrradfahrer und Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen erstreckte.