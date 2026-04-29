Antiquitäten- und Goldankaufbetrug auf Verbrauchermesse sorgt für Opfer in Neu-Ulm

NEU-ULM – Zwei Personen wurden nach dem Besuch einer Verbrauchermesse Opfer von Straftaten. Eine 62-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann hatten unabhängig voneinander an einer Messe in Ulm Kontakt mit Personen von zwei Ständen, die mit Antiquitäten- und Goldankäufen warben.

Trickdiebstahl in Gerlenhofen

In beiden Fällen vereinbarte ein bisher unbekannter Täter für den Mittwochnachmittag (22. April 2026) Termine, um Wertgegenstände der Geschädigten anzukaufen. In Gerlenhofen lenkte der Täter die 62-jährige Frau geschickt ab, indem er um ein Wasserglas bat. Dabei entwendete er unbemerkt zwei zuvor gezeigte Schmuckstücke. Es kam nicht zu einem Verkauf, und der Dieb entfernte sich zügig mit dem Vorwand eines weiteren Termins.

Betrug bei Goldankauf in Burlafingen

In Burlafingen verkaufte der 81-jährige Mann Goldmünzen, Goldbarren und eine Armbanduhr im Wert einer mittleren fünfstelligen Eurosumme an den Täter. Dieser zahlte eine mittlere vierstellige Summe in bar aus und zeigte dem Geschädigten eine angebliche Blitzüberweisung des Restbetrags auf sein Konto. Nachdem der Täter die Wertgegenstände erhalten hatte, verschwand er. Erst später bemerkte das Opfer, dass das Geld nie auf seinem Konto eingegangen war.

Polizei ermittelt weiter

Beide Vorfälle wurden der Polizeiinspektion Neu-Ulm gemeldet und die Ermittlungen von der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu ähnlichen Straftaten in anderen süddeutschen Städten und kooperiert mit dem Veranstalter der Messe. Die Suche nach den Tätern dauert an.