type here...
Augsburg: 57-Jähriger in Lechhausen mit unversichertem Auto und falschen Kennzeichen gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg: 57-Jähriger in Lechhausen mit unversichertem Auto und falschen Kennzeichen gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 23. Februar 2026, wurde ein 57-jähriger Ungar von einer Polizeistreife in der Amagasaki-Allee in Lechhausen kontrolliert, nachdem er ein Auto ohne Zulassung und Versicherungsschutz führte. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr.

Verstoß gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass ausländische Kurzzeitkennzeichen angebracht waren, obwohl das Fahrzeug Überführungskennzeichen hätte benötigen müssen. Die Fahrt des Mannes endete daraufhin abrupt, da die Polizei die Kennzeichen vor Ort sicherstellte.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung eingeleitet. Der 57-Jährige muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen seines Handelns stellen.

Dieser Vorfall unterstreicht die Wichtigkeit, Fahrzeugvorschriften einzuhalten, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Neueste Artikel