Augsburg: 57-Jähriger in Lechhausen mit unversichertem Auto und falschen Kennzeichen gestoppt

Am Montag, den 23. Februar 2026, wurde ein 57-jähriger Ungar von einer Polizeistreife in der Amagasaki-Allee in Lechhausen kontrolliert, nachdem er ein Auto ohne Zulassung und Versicherungsschutz führte. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr.

Verstoß gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass ausländische Kurzzeitkennzeichen angebracht waren, obwohl das Fahrzeug Überführungskennzeichen hätte benötigen müssen. Die Fahrt des Mannes endete daraufhin abrupt, da die Polizei die Kennzeichen vor Ort sicherstellte.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung eingeleitet. Der 57-Jährige muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen seines Handelns stellen.

Dieser Vorfall unterstreicht die Wichtigkeit, Fahrzeugvorschriften einzuhalten, um rechtliche Probleme zu vermeiden.