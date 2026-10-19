Augsburg: Polizei ermittelt nach Alkohol- und Drogenfahrten

Die Polizei ermittelt in Augsburg gegen fünf Fahrer nach Alkohol- oder Drogenauffälligkeiten im Straßenverkehr. In einem Fall soll ein Autofahrer zudem ein fremdes Fahrzeug beschädigt haben.

Autofahrer tritt gegen Fahrzeug

Am Sonntag (18. Oktober) fuhr ein 52-jähriger Autofahrer gegen 5.15 Uhr auf der Berliner Allee in Schlangenlinien und stieß mehrfach gegen den Bordstein. Ein 25-jähriger Autofahrer beobachtete dies und verständigte die Polizei. Als der 52-Jährige kurz anhielt und bemerkte, dass er beobachtet wurde, ging er zu dem anderen Fahrzeug und trat gegen dessen Front. Dabei entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 52-Jährigen rund 1,8 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und unterband die Weiterfahrt. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung ermittelt.

Weitere Alkohol- und Drogenfälle

In der Nacht zum Sonntag fuhr ein 41-jähriger Radfahrer gegen 2.15 Uhr auf der Riedingerstraße auf dem Radweg in falscher Richtung und in Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,4 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gegen 4.15 Uhr fuhr ein 32-jähriger Autofahrer auf der Friedberger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine verwaschene Aussprache fest. Der Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt, stellte den Führerschein sicher und veranlasste eine Blutentnahme. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Am späten Vormittag fuhr ein 59-jähriger Autofahrer auf der Herrenbachstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,3 Promille. Auch in diesem Fall folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bereits am Samstag (17. Oktober) gegen 23 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Donauwörther Straße einen 43-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest erhärtete ihren Verdacht, anschließend wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

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