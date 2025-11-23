Newsletter
Sonntag, November 23, 2025
7.3 C
London
type here...
Subscribe
Gegen München landet der AEV unsanft Foto: Dunja Dietrich
Augsburger PantherAugsburg StadtNewsletter
1 Min.Lesezeit

Augsburger Panther verlieren Derby gegen starke Münchner deutlich

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Augsburger Panther mussten im zweiten Derby der Saison gegen den EHC Red Bull München erneut eine klare Niederlage einstecken. Vor heimischem Publikum unterlag der AEV mit 3:8. Die Tore für Augsburg erzielten Thomas Schemitsch früh in der Partie sowie Cody Kunyk und Joe Cramarossa im Schlussabschnitt. München zeigte sich über die gesamte Spielzeit hinweg effizient und traf durch Yasin Ehliz, Patrick Hager, Jeremy McKenna, Ville Pokka, Maximilian Daubner, Tobias Rieder und Philipp Krening.

Vor der Partie war die Personaldecke der Panther ohnehin dünn. Neben Fabrizio Pilu fehlten wie erwartet Ryan Button und T.J. Trevelyan. Kurzfristig musste außerdem Alexandre Grenier passen. Erst weitere Untersuchungen sollen klären, wie lange die Ausfälle anhalten. Positiv war die Rückkehr von Madison Bowey, der wieder ins Line-up zurückkehren konnte.

Frühe Führung – doch München antwortet sofort

Trotz der angespannten Situation legten die Panther beeindruckend los: Nach einem schnellen Konter bediente D.J. Busdeker den aufgerückten Schemitsch, der bereits in der zweiten Minute zum 1:0 einschob. München reagierte jedoch umgehend. Kastner traf zunächst nur die Latte, ehe Ehliz im Powerplay den Ausgleich erzielte. Augsburg hielt weiter gut dagegen, doch im ersten Drittel drehte München durch Treffer von Hager und McKenna die Partie.

Verpasste Chancen im Mitteldrittel

Im zweiten Abschnitt bot sich dem AEV die große Gelegenheit zurück ins Spiel zu finden – lange agierte Augsburg mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Doch trotz einer Topchance von Busdeker blieb der Anschlusstreffer aus. Stattdessen erhöhte München eiskalt: Pokka traf per Direktschuss, Daubner legte wenig später nach. Damit war die Partie zur zweiten Pause bereits deutlich in Richtung der Gäste gekippt.

München lässt nichts mehr anbrennen

Im Schlussdrittel legten die Red Bulls weiter nach. Rieder stellte auf 1:6, ehe Kunyk für etwas Ergebniskosmetik sorgte. Krening traf zum 1:7, und McKenna setzte in der letzten Spielminute mit einem sehenswert herausgespielten Treffer den Schlusspunkt zum 3:8-Endstand.

Blick auf die kommenden Aufgaben

Für die Panther geht es bereits am Dienstag auswärts bei den Löwen Frankfurt weiter. Am Wochenende stehen weitere wichtige Partien gegen die Nürnberg Ice Tigers und die Iserlohn Roosters auf dem Programm.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 21.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel